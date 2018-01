Allolev õpetus peaks jääma viimaseks abinõuks ja hetkeks, kui oled surmkindel, et telefonist abi kutsumiseks enam tolku pole ja öises metsas teistmoodi soojendavat lõket üles ei saa.

Art of Manliness hoiatab oma põhjalikus illustreeritud juhendis „Kuidas süüdata lõket mobiiltelefoni akuga“, et see jääb kindlasti mobiiltelefoni viimaseks ettevõtmiseks.

Lühidalt kokku võetuna on ellujäämisõpetus järgnev: