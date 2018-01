James Bond on äärmuslikult hea maitse musternäidis, kui vaadata tema valikuid ülikondade, autode, naiste ja näiteks käekellade osas. „Ta ei saanud lihtsalt käekella kanda. See pidi olema Rolex,“ kirjutas Ian Fleming juba 1953. aastal aegade esimeses Bondi romaanis „Casino Royale“. Ning ka kinolinal on 007 kandnud tervet müriaadi vingeid ajanäitajaid, olgu tema kehastajaks siis Sean Connery, Pierce Brosnan või Daniel Craig. Maxim toob välja kuus kõige stiilsemat, pilte neist kõigist saab vaadata SIIT.

6. Omega Seamaster 300M

„007 ja igavene homne“, „007 ja liiga kitsas maailm“, „007 ja Kuldsilm“, „Casino Royale“