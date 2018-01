Kutsutakse ka impotentsuseks. Tähendab seda, et mees ei suuda saavutada või säilitada piisavalt erektsiooni, et seksida. Ja see võib näidata enamat kui lõbuprobleem. Sest erektsiooni saamiseks peab peenisel olema hea vereringe. Sestap võib erektsioonihäire olla esimene märk südame- ja veresoonkonna haigustest.

Heaks seksiks ei piisa vaid sellest, et sul on kogemusi ja aega. Mõnikord tuleb mehel ette erinevaid seksuaalhäireid või –probleeme, mis lihtsalt ei lase lahinguväljal kõige paremini toimida. Men’s Fitness kaardistas North Carolina ülikooli meditsiinikooli uroloogi Culley Carsoni abil viis kõige levinumat meeste seksuaalprobleemi – ja uuris sedagi, mida mees saab nende lahendamiseks või ennetamiseks teha.

Uuringud näitavad, et enamik südameprobleemidega EMOsse sattunud meestest on kolm kuni viis aastat kannatanud erektsioonihäirete käes.

Erektsioonihäirete ravimiseks tuleks esmalt määrata nende põhjus. See tähendab, et tegeleda tuleks ülekaalulisuse, suitsetamise, kõrge kolesteroolitaseme ja teiste riskifaktoritega. Lisaks elustiilis muudatuste tegemisele võib kasutada ka vastavaid ravimeid nagu Viagra, Levitra ja Cialis.

2. Testosterooni vähesuse sündroom

Ehk hüpogonadism. Ei mõjuta ainult seksuaalset sooritust, vaid ka luude tervist, energiataset, lihasjõudu ja tuju.

Kui esineb raskusi erektsiooni saamisel või säilitamisel, siis võib arst pakkuda välja lihtsa hommikuse vereproovi, et näha, milline on testosteroonitase. Sümptomeid võib leevendada testosterooniasendusteraapia, näiteks pealemääritava geeli abil. Siiski on hiljem vaja korrapärast jälgimist, kindlustamaks, et mehel on mõistlik testosteroonitase, mitte aga hullunud hokimängija oma.

3. Peyronie’ haigus

Tähendab peenise kitsenemist või kõverust. Kui seisund on piisavalt tõsine, siis võib see olla valulik ja takistada ka seksimist.

Peenise deformeerumist põhjustab armkude, mis võib olla varasema vigastuse tagajärg. Enamasti kaob erektsioonivalu aasta või kahega, kuid kõverus jääb.

Seni oli ainus lahendus kirurgiline sekkumine ja sealjuures alati tõsiste kõrvalnähtude riskiga. Praegu testitakse uusi meetodeid, sealjuures aineid, mida süstitakse peenise sirgendamiseks armkoesse.

4. Pikaajaline erektsioon (priapism)

Kui mees kogeb rohkem kui neli tundi kestvaid erektsioone, siis peaks ta abi otsima. Et vältida püsivaid peenisekahjustusi, tuleb kaheksa tunni jooksul meditsiiniliselt sekkuda.

Üks priapismi põhjuseid on erektsioonihäirete ravimite kasutamine. See on üks Viagra-sarnaste tablettide haruldasi kõrvalnähte, aga esineb sagedamini siis, kui vastavat ravimit otse peenisesse süstitakse. Ka võib pikaajaline erektsioon olla kindlate psühhiaatriliste ravimite või kokaiini kasutamise tagajärg või viidata tüvirakuhaigusele.

5. Ejakulatsioonihäire

Levinuim tüüp on enneaegne seemnepurse – ejakuleerimine kahe minuti jooksul pärast seksuaalse stimuleerimise alustamist. Mingil eluhetkel kogeb seda umbes kolmandik meestest. See on ka levinuim seksuaalhäire alla 40-aastaste meeste seas. Üks ravimeetodeid on antidepressantide kasutamine.

Nippe seksuaalhäirete vältimiseks

Paljusid seksuaalseid ja sooritust mõjutavaid häireid on võimalik edasi lükata või isegi ennetada lihtsate asjadega: tervislik toitumine, trenn, suitsetamisest loobumine, normaalse kehakaalu hoidmine.

Ning kuigi ravimeid võib siiski tarvis olla, võivad normaalne toitumine ja sport nii testosteroonitaset kui seksuaalset funktsioneerimist tõsta ning vähendada ka teiste haiguste – näiteks eesnäärmevähi – riski.