Ilmselt on enamik mehi kogenud järgnevat olukorda: allkorrusel tekib korraga äge ja kontrollimatu paisumine ning seda sugugi mitte daamiga voodiserval miilustades, vaid täiesti ebasobival ajal ja kohas. Redditi foorumis esitati küsimus „Mehed, mis on kõige hullem koht, kus teil on tekkinud erektsioon?“ Järgnevad seitse kõige piinlikumat olukorda võivad tekitada sinus oma tänaseni punastamaajava kogemuse suhtes kergendust. Eriti seitsmes.

2. Opikõva

„Operatsioonilaual vahetult enne operatsiooni. Ja seda hirmukõva polnud mitte kuhugi peita ...“

3. Andesta mulle, Isa, sest olen pattu teinud

„Pihitooli järjekorras. Oh seda katoliku kooli, mis imelised ajad.“

4. Bussipeatus

„Iga päev pärast loenguid ootasin samas bussipeatuses oma bussi. Peatusest teisel pool tänavat asus lennujaamahoone ja selle ees oli tuumatehnikahoone. Mingil põhjusel oli mul selles punktis alati pulseeriv erektsioon, kuigi selles piirkonnas oli kõige väiksem naiste/meeste suhe.“

5. Õmblused ei roki

„Voodis. Miks? See pole niivõrd „kus“ lugu, vaid „millal“ lugu. Mind lõigati täiskasvanuna ümber, õnneks polnud vähki (võeh, peenisevähk), aga eesnahk pidi lahkuma. Kuu aega alakehaõmblusi kanda polnud just lõbus, aga see polnud asja juures kõige hullem. Kõige hullem oli miski, mille peale ma polnud iial varem mõelnudki – „hommikukõva“. On vähe hullemaid asju kui ärgata selle peale, et peenis rebestab oma õmblusi – lihtsalt sellepärast, et on hommik ja see peab kõvaks minema. Nüüdseks on küll kõik korras.“

6. Jahutusbassein kui lõks

„Ühe spordisaali, kus tavatsesin käia, jahutusbasseinis. Olin alasti ja vesi oli jääkülm, aga mingil kummalisel põhjusel äratas see mu Vana Toomase. Liiga külm, et basseini jääda, liiga piinlik, et välja minna. Polnud just tore.“

7. Viagra kõrvalnähud