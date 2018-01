Jalutad poodi, laod ostukoti kaupa täis ja kõnnid minema. Isegi iseteeninduskassasse ei lähe, rääkimata ostude lindile ladumisest inimteenindajaga kassas. Ükski turvamees sind ei peata ja sulle kui poevargale politseid ei kutsuta. Seda küll tingimusel, et oled kauplusse sisenedes välgutanud mobiiliäpist oma Amazon Go QR-koodi ja su krediitkaardil on piisavalt raha. Selline on käesoleval nädalal USA-s Seattle’is avatud tulevikukaupluse olemus. Muidugi ei saa ükski uus asi hakkama ilma mõningate väiksemate äpardusteta. Amazon avas tehisintellektil põhineva kassavaba supermarketi pärast enam kui aasta kestnud testimist, kirjutab Daily Mail. Amazon Go poes kassasid ei ole ning klientide oste jälgitakse kaamerate ja kaalusensoritega. Toidupood asub ettevõtte Seattle’i peakorteri alumisel korrusel. Ostjad skännivad sissepääsuvärava juures oma nutitelefonis olevat Amazon Go äppi, valivad välja soovitud kaubad ja lahkuvad. (AFP/Scanpix)

Hiidettevõtte uuel ettevõtmisel on aga mõned kiiksud, millega neil tegeleda tuleb. Näiteks varastas CNBC tehnikareporter poest kogemata jogurti, sest kaamerad seda ei märganud. Ettevõte reageeris vastavale teatele naeratava emotikoni ja sõnumiga „olgu see meie kulul“. I think I just shoplifted?? #AmazonGo didn’t charge me for my Siggi’s yogurt 😬 #nolinesnocheckout #freestuff pic.twitter.com/RDPhC5ryXD — Deirdre Bosa (@dee_bosa) January 22, 2018

Twitteris on naljatatud selle üle, et firma lubaduse kohaselt ei pea kliendid poest väljudes kassajärjekorras seisma – samas aga olid vähemasti avamispäeval suured järjekorrad poodi sisenemisel. Keegi klientidest kurtis, et ta astus poodi ja kulutas mingil kummalisel kombel vähem kui minutiga üle 50 dollari. Keegi ema leidis, et ta tahaks väga oma pojale tünga teha: viia poiss poodi, krabada kokku hunnik asju ja joosta siis kähku minema, jätte lapsele mulje, et tema „emme on üks väga paha emme“. Siiski oli Amazoni värske eksperimendi avapäev üldkokkuvõttes üsna edukas. (AFP/Scanpix) Omavahel kombineeritakse arvutinägemist, masinõppe algoritme ja sensoreid. Nii saab senine netimüügihiid ülevaate inimese ostudest ja neile esitatakse arve Amazoni konto kaudu. Kui ostja paneb kättevõetud või kottipandud eseme tagasi, siis talle selle eest arvet ei esitata. Kuna pikad kassajärjekorrad peletavad ostjaid, siis on firmal, kes ooteaega vähendab, kahtlemata eeliseid. Seattle’i kauplus pole siiski täiesti tehnoloogiline: poes töötavad ka inimesed, kes valmistavad toite, täidavad riiuleid ja abistavad ostjaid. Osta saab näiteks valmis hommiku- ja õhtusööke, aga ka leiba, piima, juustu ja šokolaadi. (Reuters/Scanpix)