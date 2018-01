Autoomanik Tara Guertin sõnas, et tema esialgselt hinnangul oli tegu õnnetu juhusega. Siis proovis ta selles kõigi kasutajate reaalajas täiendatavas kaardi-, liiklus- ja navigatsiooniäpis ise vastavat teekonda koostada – ja temalgi soovitati järve sõita.

Kui päästemeeskond sel nädalal USAs järvepõhjast Jeepi linnamaasturi välja tõmbas, oli see seal olnud juba enam kui nädala. Autoomaniku teatel laenas ta masinat sõpradele, et nood saaksid Vermonti sõita. Sõprade väitel aga juhendas Google’i Waze GPSi-äpp neid sõitma mööda paadisilda otse Champlaini järve.

Google’i kõneisiku teatel on ettevõttel hea meel, et kõik reisijad pääsesid, aga Waze ei suutnud selgitada, kuidas auto järves maanduda sai.

Siinkohal võiks skeptik küsida: oota, kas me oleme tõesti muutunud navigatsioonisüsteemidest nii sõltuvaks, et inimesed tänapäeval järve põrutavad, ilma et nad teed või selle puudumist jälgiksid?

Mitte tingimata. Selgub, et õnnetuse hetkel oli õues pime ja vihmane, ühtlasi valitses tihe udu ja paadisild oli napilt valgustatud. Guertini teatel olid ta sõbrad juba umbes 30 meetrit mööda järvejääd sõitnud, kui said aru, kus nad on. Kui auto läbi jää vajuma ja ustest vett sisse tulema hakkas, siis ronisid autos olnud inimesed juhipoolsest küljeaknast välja.

„On võimatu juhtunut kommenteerida ilma kasutaja sõidufaili nägemata ja selleks me pole luba saanud,“ nentis Google’i kõneisik. Tema sõnul õhutab ettevõte aga autojuhte „hoidma silmi teel ning kasutama kogu võimalikku keskkonna pakutavat informatsiooni, et teha sõites parimaid otsuseid“.

Kohaliku politsei teatel ei esitatud autos olnud inimestele süüdistust. Juht tunnistas, et oli joonud lähedal asuvas pruulikojas ühe õlle ja ta nõustus tegema alkoholitesti. Politsei kinnitusel polnud ta purjus.