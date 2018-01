Äsja kirjutasime, kuidas äärmises hädaolukorras on võimalik lõke põlema saada nutitelefoni akut lühistades. Aga leidub veelgi leidlikumaid füüsikuid ja lahendusi. Näiteks õpetatakse alljärgnevas videos lõket süütama nii, et lühisesse aetakse ... sidrun.

Ilmselgelt ei ole tegu ellujäämisnipiga selle klassikalises mõttes, sest kui paljudel öises metsas hätta sattunutel ikka sidrun ja muu varustus taskus on. Aga meelde võib ikka jätta: kui torgata sidrunisse (muide ka kartulisse) vask- ja tsinknaelad, siis on võimalik elektrit saada. Ja kui vooluallika poolused omavahel traadiga ühendada, siis tekib lühis ja nii on võimalik saada sädet. Sädemest aga saab – kui osav oled – leeki ja lõppkokkuvõttes soojendavat lõket.