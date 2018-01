Mallorca pealinna Palma populaarsest tapase restoranist on nüüdseks saanud juba üle 30 inimese A-hepatiidi ehk kollatõve. Restoran oli populaarne nii turistide kui ka kohalike hulgas.

Väidetavalt sai puhang alguse juba detsembri lõpus, kuid kinnitati seda alles nüüd, kirjutab Daily Mail.

Neli inimest, kes said A-hepatiidi, olid restorani töötajad, ülejäänud aga külastajad. „Arvasin algul, et mul on gripp. Olin väsinud ja sees keeras, viimaks hakkas maks valutama. Pärast mõningaid teste pandi mind haiglasse. See kõik oli piinarikas,“ meenutab üks tõsiselt haigestunu.

A-hepatiit ehk kollatõbi on maksakahjustusega kulgev nakkushaigus, mida põhjustab nakatumine A-hepatiidi viirusega. Täiskasvanuil kulgeb haigus raskemalt ja paranemine võib võtta mitu kuud. Lihtsama vormi puhul ei vaja inimene haiglaravi.