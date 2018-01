Kes vähegi lennanud, teavad, et lennukite tualetid pole just eriti ruumirohked. Väidetavalt on aga Ryanairi uutes Boeing 737 Max lennukite tualettides kraanikauss nii väike, et korraga saab vaid pesta üht kätt.

Mõned American Airlinesi pardatöötajad (American Airlines lendab mõne Ryanairi lennukiga) on isegi esitanud firmajuhile sellekohase kaebuse, kirjutab Daily Mail.

Teisalt olevat see-eest lennukites rohkem jalaruumi ning ära mahub ka suurem pagas.

Vaata fotot SIIT!