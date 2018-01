Suitsumeeste seas on aastakümneid levinud uskumus: pakk sigarette päevas on halb – nii et kui tõmbad päevase normi ühe-kahe suitsu peale, siis on see ju palju parem, eksole? Aga tuleb välja, et mitte tingimata, kirjutab Men’s Health.

Väljaandes BMJ ilmunud uuringu kohaselt on ka päevas üheainsa sigareti suitsetamine seotud üllatavalt suurte terviseriskidega.

Teadlased tegid meta-analüüsi 141 varasemale suitsetamisteemalisele uuringule. Leiti, et päevas vaid ühe sigareti tõmbavatel meestel oli mittesuitsetajatega võrreldes 74% suurem tõenäosus südame isheemiatõve tekkeks. Vastav number oli nii kõrge hoolimata sellest, et teadlased võtsid arvesse ka erinevaid mõjutegureid nagu vanus ja teised südamehaigusi mõjutavad faktorid – näiteks kolesteroolitase.