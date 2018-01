Et saja-aastaseks elada, peaksid ilmselt lõplikult kolima mõnda allnimetatud paikadest. Ent ehk saad oma eluiga veidike pikendada ka nii, et veedad aeg-ajalt neis kohtades mõnenädalase puhkuse. Võib-olla on abiks seegi, kui võtad üht-teist üle saja-aastaste menüüst.

Pikaealisuse ekspert ja edukas selleteemaliste raamatute autor Dan Buettner kinnitab, et pika eluea saladused on järgnevad: peamiselt taimetoidul põhinev dieet, vanemaid inimesi austav kultuur, üleüldine heatahtlikkus ja ühendus loodusega.

Maximi teatel on Buettner leidnud maailmas viis „sinist tsooni“ või n-ö taevavööndit, kus teiste kohtadega võrreldes märgatavalt rohkem inimesi elab saja-aastaseks. Geograafiliselt on need erinevates piirkondades, aga ülalnimetatud omadused on kõigis olemas.