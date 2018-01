„Ehitasime moodsa püstise kassi kraapimisposti, mis käib meie diivani käetoe ümber,“ kirjeldavad oma YouTube’i kanalil Evan ja Katelyn. „Ja kass tõepoolest kasutab seda!“

Tõepoolest: kes kassi pidanud, see teab, et poest ostetud kallile kraapimispostile eelistab neljajalgne reeglina diivani katet – ja mida kallim diivan on, seda parem.

ÕL Mehele toimetaja lammutas hiljuti ära tundidepikkust tööd ja kümneid meetreid köit nõudnud iseehitatud kraapimisposti, mida kass poole aasta jooksul nuusutamagi ei vaevunud. Aga paistab, et kui ühendada kassi meeliskraapimispaik ehk diivani külg ja spetsiaalne kraamimispost, siis võib isegi õnneks minna. Ka paistab, et väiksed kaslased eelistavad naturaalset köit.

Meisterdajad toovad välja ka oma kätetöö ekstraboonuse: diivani pehmel käetoel on nüüd tasane puust alust, mille peale saab jooki toetada.

Kuidas kätetöö sündis, vaata allolevast videost. Sisuliselt on vaja paari lauajuppi, kinnitusvahendeid, köit ja natuke vaba aega.