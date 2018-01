Linnamaasturite buumiajal tuleb esiletõusmise nimel abi otsida kasvõi nõiakunstist. BMW X3 kolmanda generatsiooni jõudmine võiks vabalt jääda ka kahe silma vahele: olenemata viipekeelsetest uuendustest ja poolautonoomsetest abidest on X3 ikka see, milleks ta loodud – noobel kõrge istekohaga ja üsna maastikusuutlik pereauto. Baieri autoehitajad ei ole eile sündinud: M-divisjoni abiga on ontlikust peremaasturist välja võlutud sõiduelamus nimega M40i, mis sõitjale liialdamata maagiliselt mõjub. Või kuidas seletada asjaolu, et autogurmaan, kes maasturilaadseid muidu mikski ei pea, hakkab põhjendama, miks just selle auto soetama peaks?! Veelgi enam, ta väidab, et on M40i roolis saavutamas selgeltnägija võimeid. Kõlab nagu hullumeelse jutt?

Küsi ainult ja see on olemas!

BMW X3 M40i rooli istudes on selge, et kvaliteediga pole selles autos teragi koonerdatud. Materjalidevaliku kallal ei saa kuidagi nuriseda. Istmed on mugavad ja toetavad ning miljonit moodi seadistatavad, infolust kiire ja intuitiivne. Kõik harjumuspärased abid on autol olemas, alates parkimisanduritest ja adaptiivsest püsikiirushoidjast kuni roolisoojenduse ja ägeda ülalt-alla vaatega parkimiskaamerani. Kõik vajalikud nupud sõiduprofiilide seadistamiseks on mugavalt ühes kohas käigukangi kõrval, täpsemateks individuaalsemateks seadistusteks tuleb aga veidi ekraanil klõpsida. Vali hullumeelsus! Kui oled omale sobivaima sõiduprofiili leidnud (soovitan soojalt valida Sport Plus ning veojõu-ja stabiilsuskontroll välja lülitada või vähemasti vähem piiravasse „Traction” seadistusse panna), pakub sõitmine enam emotsioone, kui tõsiselt peremaasturilt oodata võiks. X3 M40i on hoolimata oma tõsisest ja täiskasvanulikust välisilmest lõbusalt lapsik auto, mis laseb lustida hoolimata sellest, mis pinnasel või kui kiiresti sõidad – alates stardiabiga kiirendamisest kuni linna vahel paukuva väljalaskega inimeste ehmatamiseni. XDrive nelikvedu X3 M40i XDrive nelikvedu on intuitiivne ning õnneks kallutatud tagaveo poole. Kui ülejuhitavus esile kutsuda, sekkuvad esimesed rattad tuntavalt alles siis, kui nurk liiga suureks läheb või kui tugevalt gaasi juurde vajutad. Tänu sellele kehtib ka vana hea nelikveo-loogika – suuna rattad sinna, kuhu minna tahad, ning vajuta gaasi. Kui hakkab käest minema, suuna rattad rohkem sinnapoole, kuhu minna tahad, ning vajuta rohkem gaasi. Toimib!