Me kõik oleme seal olnud – tahame puhkusele minna, kuid ühekorraga ei ole raha, et maksta nii lennupiletite kui ka majutuse eest. Kui paljud broneeringusüsteemid ei nõua majutuse eest ettemaksu, siis Airbnb-s on seni pidanud terve summa korraga ära tasuma.

Nüüd on Airbnb aga viinud läbi muudatuse ning esialgu peab kindlasti maksma ära 50%. Kui reisikuupäev on lähemal, peab tasuma ülejäänud summa, kirjutab Lonely Planet. Et oleks võimalik korraga maksta vaid deposiit, peab kogusumma olema vähemalt 250 dollarit ehk 201 eurot ning broneeritud rohkem kui 14 päeva varem.

Airbnb esindaja sõnul tuleb see kasuks ka paljudele üürileandjatele – nimelt ei jää nad enam ilma klientidest, kellel ei ole korraga suuremat summat letti panna.