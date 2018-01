Kallis, kas sa mäletad, et 20 aastat tagasi ütlesid: „Kallis, ma tean, et mu vannitoakombed ajavad sind tõsiselt närvi, aga muudan end veel sel aastal, ma luban!“ Õnnetuseks pole just palju muutunud. Tegelikult on asi halvemgi, isegi nii, et kannatan nüüd Vannitoaüllatuse Ärevushäire käes.

Üldlevinud stereotüübi kohaselt on mehed lohakamad vannitoa ja kempsu kasutajad ja jätavad endast pahatihti süüdimatult maha korraliku segaduse. Mõnikord võib aga hoopiski naine osutuda selliseks kaosetekitajaks, et mehel viskab lõpuks kopsu üle maksa. Üks Austraalias Brisbane’is elav torumees kirjutas pärast aastakümnete pikkust kannatamist abikaasale ametliku kirja ning teipis selle nende ühises vannitoas peegli külge. Eepilise „nuta või naera“ kirjatüki tõi avalikkuse ette BroBible .

Arvasin, et kahe tualettlaua mõte tähendab seda, et igaühel on oma – tead küll, Mehe ja Naise. Miks on siis nii, et minu kraanikauss on pidevalt sinu meigiharjade, pudelikeste, huulepulkade ja misiganes sinu harrastatava „tüdrukute maagia“ ladu.

Sul on neli sahtlit ja mul on üks. Kas sul on mingit sorti sahtlitest ilmajäämise kartus, mis sunnib sind vallutama mu ainsat sahtlit? Meil on kokkulepe, et mul on ülemine sahtel – ja nii on seepärast, et ma ei peaks kaugele alla kummarduma, et saada OMA asju: pidagem meeles, et olen 183 kuramuse sentimeetrit pikk ja sina 170 ja mul on kaks titaanist puusa, nii et paindumine pole just mu tugevaim omadus.

Räägime ka vannitoarahust ja üldisest hügieenist.

Hambapasta: kui kuramuse raske on panna kork tuubile tagasi peale, et järgmine inimene (mina) saaks seda samuti kasutada ja see poleks kuivanud ja tardunud nagu auto alla jäänud loom. Kas meil peaks olema eraldi mehe ja naise hambapasta? Kui ma ei armastaks sind nii palju, siis oleks mul kiusatus saboteerida hambapastat mingi võõrollusega (kasuta oma kujutlusvõimet), et sulle õppetundi anda.

(PantherMedia/Scanpix)

American Crew soengugeel on meeste juuksehooldustoode (ja mind ei koti siin poliitiline korrektsus: see on pagana meeste juuksehooldustoode), siiski leian jätkuvalt selle seest sinu küünejälgi ja kaant pole kuskil. Nii et kui mul on vaja seda kasutada, siis on see kena tekstuuriga pasta asemel mingi vuugitäitepahtli sarnane ollus.

Deodorandist kolm sõna: kasuta enda oma!

Saunalinad: need käivad konksu otsa, mitte põrandale! Sinu harimise huvides: Oxfordi sõnastik defineerib konksu kui seadeldist, mis asub seina küljes, et selle külge saaks asju riputada.

MINU raseerija: vanaisa ütles mulle, et mehed ei peaks iialgi raseerijat jagama. Mõtlen, et mida see vana mees ütleks selle kohta, et mehe abikaasa kasutab tema raseerijat?

Vannitoa prügikast: ütle mulle ausalt, kas sa usud mingit sorti prügikastihaldjasse? Oleme olnud koos kaheksa aastat ehk 416 nädalat ja seda olen kord nädalas tühjendanud mina. 416 korda mina ja null-null-null korda sina.

(PantherMedia/Scanpix)

Vee pealetõmbamine: vastupidiselt sinu usule, et see väljend tähendab midagi pokkeris, on see veevärgitermin. Vaata üle. Kasuta seda.

Armastan sind väga – palun paranda oma vannitoakombeid.

Sinu abikaasa.“