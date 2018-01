Mõned aastad tagasi tulid teadlased välja päris kehvade uudistega tänapäeva meestele: praegu on meeste testosteroonitase 20% madalam kui meestel vaid kaks kümnendit tagasi. See polnud ainus halb uudis meeste viljakuse teemal: viimase 40 aastaga on ka spermatosoidide kogus kukkunud enam kui poole võrra. 1970-ndate keskel oli keskmise mehe seemnevedelikus ühe milliliitri kohta umbes 99 miljonit sugurakku, tänapäeval on neid vaid umbes 47 miljonit.

Ülevaade enam-vähem kõigist asjalikest ja niisama huvitavatest faktidest, mida üks mees võiks oma ujuvate vennikeste kohta teada. Ühtlasi ka sellest, mida mees peaks tegema, et püsida nii isase kui viljakana. Spermaga seotud faktid kogus kokku Art of Manliness .

Teadlaste sõnul ei peaks mees nende numbrite pärast ka liiga mures olema. Normaalseks viljakuse tasemeks peetakse seda, kui milliliitris spermas on umbes 40 miljonit seemnerakku. Siiski – kui langus samas tempos veel 40 aastat kestab, siis on inimsugu ilmselt ohus.

Kuidas mehes kehas spermat toodetakse?

Protsess saab alguse ajus. Kui hüpotalamus märkab, et keha vajab testosterooni, siis eritab see gonadotropiini vabastavat hormooni. Aine siirdub aju tagaosas asuvasse ajuripatsisse. Ajuripats asub tootma kaht hormooni: folliikuleid stimuleeriv hormoon ja luteiniseeriv hormoon. Need kaks asuvad vereringet mööda teele munanditesse.

Esimene neist paneb munandites käima sperma tootmise, teine stimuleerib aga Leydigi rakke, mis toodavad testosterooni.

Siinkohal peab märkima, et madal testosteroonitase ei tähenda tingimata madalat viljakust – kuigi see on tõenäoline. Ning ka vastupidi: kõrge T-tase ei tee mehest veel tingimata väga viljakat isast.

(Pixabay)

Fakte sperma kohta

Keskmine mees toodab sekundis 1500 spermatosoidi. Ehk elu jooksul kokku 500 miljardit. Ning ehkki see on hiigelkogus, suudab vaid ülipisike protsent neist miljarditest ujujatest lüüa kaasa pisikese inimese tegemisel.

Sperma viljakus sõltub erinevatest näitajatest.

Kogus. Mees on viljakas siis, kui ühes milliliitris seemnevedelikus on vähemalt 40 miljonit spermatosoidi. Suurimad mõõdetud numbrid on 300 miljoni ringis. Alla 10 miljoni milliliitri kohta näitab kehva viljakust. Kui mõõdetud number jääb 40 ja 10 mln vahele, siis võib see veel olla okei – kui teised alltoodud näitajad on head.

Tervis (kvaliteet). Meest peetakse viljakaks siis, kui enam kui 4% seemnerakkudest on normaalse kuju ja struktuuriga. Ehk kena ovaale kuju ja pika sabaga. Pea ei tohi olla liiga suur ega väike, saba kõver ega liiga lühike.

Ujumisvõime (mobiilsus). Viljakas on mees siis, kui tema seemnerakkudest 40% või enam on ujumisvõimelised. Isegi kui mehel on palju terveid spermatosoide, peavad need suutma ujuda mõne sentimeetri mööda emakat, et jõuda munaraku juurde.

Kuidas parandada sperma tervist ja enda šanssi isaks saada?

Kui sul on olnud minevikus viljastamisega probleeme, ei tähenda see tingimata, et sul ongi needus peal. Sperma tootmiseks kulub umbes kaks ja pool kuud, mis tähendab, et sa võid üsna lühikese aja jooksul teha oma elustiili selliseid muudatusi, mis spermatosoidide kogust ja kvaliteeti parandavad.

Tõsta loomulikul teel oma testosterooni taset. Tervislik toitumine, mõistlik elustiil ja vitamiinide ning toidulisandite kasutamine on siinkohal võtmesõnadeks ja selle kohta on intenetiski palju infot.

Üks märkus: testosterooniasendusteraapia trikitab su aju mõtlema, et sul on süsteemis piisavalt T-d ja nii lõpetab aju käskluste andmise T ja sperma tootmiseks. Kuni 90% meestest testosterooniasendusteraapia läbinud meestest võib seemnerakkude loomulikul teel tootmise kogus nullini kukkuda.

Väldi nikotiini ja narkootikume. Nikotiin põhjustab ujujatele hulga probleeme, sõltumata väga sellest, kas ainet suitsetatakse või veibitakse. Nikotiin vähendab sperma kogust, kvaliteeti ja liikuvust, lisaks võib ka kahjustada seemnerakkude DNA-d.

Ka marihuaana võib vähendada seemnerakkude ujumisvõimet ja kvaliteeti. Karmimad narkootikumid nagu heroiin ja kokaiin teevad kehaga veelgi veidramaid asju.

Piira alkoholi tarvitamist. Alkohol pole seemnele nii kahjulik kui nikotiin, aga ka selle liigne pruukimine võib vähendada nii sperma kvaliteeti kui kvantiteeti. Joomist peaks piirama mitte rohkem kui ühe-kahe dringini päevas.

Vähenda kofeiini tarvitamist. On teoretiseeritud, et tänapäeva meeste spermakoguse vähenemine võibki olla kofeiini tarvitamise tagajärg. Siiski on uuringud näidanud, et paharetid pole tingimata kohv ja tee, vaid suhkrurohked kofeiiniga joogid.

Vabane mõnest kilost. Ülekaalu ja väikese spermatosoidide koguse vahel on leitud olevat seos. Rasvkude võib takistada gonadotropiini eritumist, lisaks võib väline rasvakiht tõsta kubemepiirkonna temperatuuri ja nii munandites elutsevate vennikeste tervist halvendada.

(Pixabay)

Mine jõusaali/keldrisse. Uuringud näitavad, et meestel, kes nädalas seitse ja enam tundi trenni teevad, on 50% suurem spermatosoidide kogus kui meestel, kes treenivad alla tunni nädalas.

Söö tervislikult. See mitte ainult ei aita kaasa optimaalsele testosterooni tootmisele, vaid varustab keha antioksüdantidega, mis parandavad sperma kogust ja kvaliteeti.

Väldi sojatooteid. Need sisaldavad naissuguhormooni östrogeeni matkivaid fütoöstrogeene. Keha reageerib selle organismi sattumisele nii, et toodab vähem testosterooni ja spermat.

Võta stress kontrolli alla. Ka stressihormoon kortisool vähendab T tootmist.

Hoia munandid jahedas. Kuna spermale meeldib jahedam temperatuur, siis just sellepärast meeste suguorganid väljaspool keha asuvadki.

* Ära ole korraga üle 10-20 minuti kuumas vannis või saunas ja rohkem kui paar korda nädalas.

* Piira rattasõitu. Enam kui 30 minutit sadulas – eriti kitsaste rattasõidupükstega – tõstab kubemepiirkonnas temperatuuri.

* Ära hoia sülearvutit süles. Arvutid lähevad kuumaks.

(Pixabay)

* Viska kitsad aluspüksid minema. Vähemalt selleks ajaks, kui naist viljastada tahad.

* Seisa rohkem! Kui terve päeva istud, siis kuumeneb kube üle. Tõuse püsti, jaluta veidike, tuuluta oma meheosi.

Ära hoia telefoni püksitaskus. Osalt telefonist kiirgavate elektrooniliste ja raadiolainete tõttu, osalt telefoni tekitatava kuumuse pärast.

Väldi seksi ajal libesti kasutamist. Libesti võib kehvendada seemnerakkude liikumisvõimet. Kui libestit on siiski vaja, siis kasuta looduslikke õlisid.

Vaata oma ravimid üle. Mõned neist võivad mõjutada isakssaamise potentsiaali.

Võta viljakust tõstvaid vitamiine ja toidulisandeid: C-vitamiin, tsink ja foolhape.