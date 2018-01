Autoostu sooliste erisuste uuring on koostatud küsitluse ja andmebaaside põhjal. Portaalis vastas küsimustele mitu tuhat ameeriklast ning Edmunds.com täiendab andmestikku jooksvalt. Turutrendide mõistmiseks on see hea alusmaterjal kõigile automüüjatele, aga ka -ostjatele.

Ostujõud, lemmikumad automargid ja kindlustuskoefitsient on vaid mõned aspektid, mille poolest sugupoolte esindajad üksteisest erinevad. Edmunds.com uuringust tuleb aga välja seegi, et mida nooremad on autoostjad, seda vähem kindlakskujunenud arhetüüpides kinni ollakse.

Käi minu mõtete, mitte minu tegude järgi

Silma hakkab huvitav paradoks: ehkki mehed väidavad end olevat praktilisemad ostjad, leiab naiste lemmikmarkide pingereast märksa rohkem n-ö päriselulisi ning ei ühtegi „väike ja punane” või „lihtsalt toreda häälega”- argumenti. Samal ajal tahaksid mehed marke, mille seos tavaeluga on sama kaudne nagu pastilaakommil Linnuteega.

Ja veel üks huvitav tõsiasi: kuigi naised kulutavad auto ostmiseks rohkem aega ja ütlevad, et ei oska tihtipeale kuskilt alustada, suudavad nad lõpptulemuseni kindlakäelisemalt jõuda. Koguni 62% kõigist autoostudest teevad naised ning ostuotsuse, millist autot osta perele, paarile või vanaisale, langetab 80% naistest.

Vanusest sõltumata, „beebibuumeritest” „lumehelbekesteni” on ligi pool või nooremate puhul enamik mehi veendunud, et naised on autot ostes paremad läbirääkijad. Ometi näitab uuring, et müügimehed pakuvad naistele autot kallimalt.

Muidugi on automüüjal kerge kiusatus müüa varustust, mida võib-olla vaja ei olegi – Edmundsi küsitlus näitab, et naisterahvad maksavad auto eest paarsada eurot rohkem kui mehed.

Põhjuseks võib olla mõni mugavusvidin, aga näiteks ka erksam värv. Samas mehed peavad kindlustuspoliisi eest kõvasti rohkem raha lauda käima, sest nende autosõit ongi riskibiz… seda kuni 35. eluaastani, kust alates hind ühtlustub naistega.

Seega mitte kõik ajast-arust tõekspidamised ei ole veel ajaloo hämarusse lennanud. Edmunds.com uuring pakub peatäie mõtlemisainet, mida saame igaüks ise ära teha, et auto ostmine kujuneks meeldivaks ja sisukaks protsessiks, mille tulemusena veereb salongist kaasa just täpselt see sõiduk, mida on ihaldatud ja vajatud.

Üks hea soovitus on selles osas jagada küll: tee nagu Y-generatsioon ehk millenniaalid. Alates Y-st on autoost suhteliselt sooneutraalne, mõtestatud ja … muretugi tegevus.