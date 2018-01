Niisiis: oled mõelnud, et peatselt saabuval sõbra- ehk valentinipäeval võiks tüdruksõpra või naist üllatada kantava kingitusega – ihupesuga, mis paneb teda naeratama ja on ka sinul meeldiv vaadata. Aga naiste pesu müüakse tuhandes tegumoes, värvis, kujus, suuruses jne – kuidas leida see õige? Maxim ja ÕL Mehele aitavad selle raske töö juures. Leia õige suurus Ehk tee kindlaks, millist suurust su daam kannab. Sel lihtsal põhjusel, et liiga väike pesu ei mahu talle selga ja suur jääb koledasti lotendama.

Lihtsaim viis suuruse väljaselgitamiseks on naise enda käest küsida, kuid paraku rikud nii üllatusmomendi. Niisiis on parim meetod nuhkida daami pesukapis ja vaadata, mida tema püksikute ja rinnahoidjate peale kirjutatud on.

Üks variant on ka oodata ära, millal naine raskest rühmamisest väsinuna ülisügavat und magab ja ta siis salaja mõõdulindiga üle mõõta. Paraku kipuvad naised sageli olema linnu-unega, mistõttu see pole kuigi kindel variant. Mõõtude osas saad abi näiteks SIIT. Tea daami eelistusi Pane tähele, mis tüüpi pesu naine kanda armastab. Selles pole küll midagi valesti, kui ostad talle ihupesu, mida tema seljas näha tahaksid – aga veel parem on, kui tegu on sellist tüüpi rõivatükkidega, mis talle ka endale meeldivad ja mida tal mugav kanda on. Kas talle meeldivad napid tangad või hoopiski katvamad bokserid? Kas ta rinnahoidjad ja püksikud on säravad ja värvirohked või enamasti musta värvi? Kas palju pitsi või lihtne puuvill? Pane neid asju tähele ja jäta meelde ning su otsingud on palju lihtsamad. Kui sa näiteks rinnahoidjate puhul pole tüübis kindel, siis võid naiselt seda nagu muuseas küsida. Kui püksikute puhul on lihtsam ja mees suudab interneti mõningase abiga tuvastada bokserid, stringid, tangad ja klassikalised „ümbrikud“, siis rinnahoidjate tüübid on keskmisele mehele müsteerium: polsterdatud, vormitud, balconette, push-up, bralette jne. Valmista rahakott ette väiksemat sorti vaakumiks Hea pesu ei ole odav. Ja odavat pesu ei ole soovitav naisele kinkida. Võid arvestada umbkaudu vähemalt saja euroga.