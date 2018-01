Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse La Finale // The last of the 450 Veyron supercars is the Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse "La Finale". It draws its sheer force from a 1,200 PS, 8-litre, W16 engine which provides a breathtaking maximum torque of 1,500 Nm. It sprints from zero to 100 km/h in just 2.6 seconds and can achieve a top speed of 410 km/h. // 450 adet Veyron supercarın sonuncu versiyonu olarak Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse "La Finale" üretildi. 1500 Nm'lik nefes kesici maksimum tork ve 1200 beygirlik güç üreten, 8 litrelik, W16 eşsiz motoruyla Sıfırdan 100 km /s hıza 2.6 saniyede hızlanıyor ve 410 km / s'lik maksimum hız elde edebiliyor. #bugattilifestyle #luxurlife #luxurycar #luxury #bugattivision #bugatti #veyron #veyrongrandsport #vitesse #grandsportvitesse #bugattiveyron #bugattiveyronsupersport #bugattiveyrongrandsport #hypercars #hypercar #suoercarsdaily700 #supercar #supercars #exoticcars #exoticcar #lüks #araba #tutku #hız #otomobil #carinstagram #itswhitenoise #autogespot

