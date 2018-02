Briti populaarne YouTube’i täht Elle Darby sai valusalt vastu näppe, kui Iirimaa hotell talle tugeva ninanipsu andis.

Nimelt saatis Elle Darby Dublinis asuvasse Charleville Lodge’i kirja, et tema ja ta kallim tulevad sõbrapäeva eel Iirimaale. Ta uuris, kas oleks võimalik saada tasuta majutust vastutasuks sellele, et ta promob oma kanalis hotelli, kirjutab Travel and Leisure.

Hotelli esindaja Paul Stenson vastas aga väga mürgiselt: „Aitäh kirja eest. Selle kirja saatmine nõuab väga palju mune. Ja mitte kuigi palju eneseväärikust. Kui ma lasen teil siin ööbida video eest, kes maksab töötajatele? Kes maksab toateenindusele? Kelneritele, kes toovad lauale hommikusöögi? Retseptsioonitöötajale? Pesu pesemise eest? Vee tarbimise? Äkki ütlen oma töötajatele, et palga asemel saab videos osaleda?“

Stenson viitas, et hotellil on Facebookis umbes 186 000 järgijat, kuid tema ei kasutaks iialgi neid ära, et midagi tasuta paluda. Lõpetuseks palus ta aga juutuuberil edaspidi maksta, kui tahab midagi saada.

Et anda teistele taolistele noortele õpetust, avaldas Paul Stenson selle Facebookis. Kuigi kõik viited Elle’ile olid tekstis musta markeriga üle tõmmatud, väidab juutuuber Elle Darby nüüd, et sai sellise avalduse tõttu tapmisähvardusi.