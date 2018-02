Kui oled Harry Potteri seikluste fänn, siis on see sõbrapäeva pakkumine just sinu jaoks!

Nimelt annab Warner Bros. Studio Tour Londonis Harry Potteri fännidest paaridele võimaluse nautida õhtusööki maailma kõige maagilisemas kohas – Sigatüüka lossis, kirjutab Lonely Planet. Õhtusöögile järgneb ekskursioon Sigatüüka lossis, muuhulgas külastatakse Gryffindori ühistuba, Dumbledore’i kabinetti, Keelatud Metsa ja platvormi ¾. Kingituseks saab ka võlukepi!

9. ja 10. veebruaril toimuvate õhtusöökide-tuuride hinnad on loomulikult kopsakad: umbes 560 eurot paari kohta.