1. Miks te nõuate, et avalikus tualetis oleks prill-laud üleval? Kas seepärast, et te ei taha puudutada avalikku vetsuistet, kui olete pissinud? Kui nii, siis miks te ei tõmba lauda alla jalaga. Probleem lahendatud.

Melissa märgib, et too lapsepõlvekodu vannitoakombestik laieneb mujalegi. „Mõned teist, kutid, teevad seda s***a isegi töö juures!“ kurjustab ta. Nii on tal tekkinud vannitoas ja vetsus lohakatele meestele üheksa küsimust, mille peale tasub ilmselt meil kõigil natuke mõelda.

„Koos vendadega üles kasvades olin tunnistajaks teatavatele vannitoas käitumise viisidele, mida saab kirjeldada vaid õudusunenäolisena,“ kirjutab FHMi naisautor Melissa. „Soovin, et dramatiseeriksin seda üle, aga ei. Garanteerin, et leiaksin üle maailma palju õdesid, kes tunnevad sama.“

2. Kas uriini potti suunamine on keeruline? Tõsiselt. Paistab, et paljud teist naudivad pissimist potiservadele ja ümber selle. Ausalt öelda olen mures, et see võib olla mingit sorti tunnetuslik puue.

3. Kui end raseerite, siis mis teie arvates juhtub nende karvadega kraanikausis? Selle põhjal, mille tunnistajaks mina olen olnud, paistab, et teist paljude arvates kasvatavad need karvad endale jalad ja jalutavad ise äravoolu. Tahan täna siinkohal teatada, et kahjuks need asjad nii ei toimi.

4. Kui kasutate kellegi teise raseerijat (nt õe või tüdruksõbra oma), siis mis põrgu päralt pani teid arvama, et see on mõistlik mõte? Lisaks, miks ei vaevu te isegi seda poolt kilo kinnijäänud karvu välja kiskuma? Kas peate end kavalaks või lihtsalt ei hooli?

5. Kui raseerimine juba jutuks tuli – räägime mõne sõna sel ebamugaval kubemekarvade teemal, eksole. Saate ju aru, et see on päris ebaviisakas. Te ei saa ju eeldada, et need ise põrandalt või duši alt aurustuvad. Veelkord, kahjuks nii need asjad ei toimi.

(PantherMedia/Scanpix)

6. Käterätid, paberkäterätid ja WC-paber – vannitoatarvete püha kolmainsus. Mõned küsimused. Alustuseks: miks te riputate märjad käterätid teiste märgade käterättide peale? Algteadmised kuivamise füüsikast võiksid ju anda teile aimu, et see on halb mõte, eks?

7. WC-paber – ka sina pead seda asendama. Kõik. Jah, ma saan aru, et see pole küsimus, aga olulistel teemadel tuleb erandeid teha.

8. Pabersalvrätid – mind ei huvita, milleks te neid kasutate, aga palun, ärge võtke neid 15 tükki puhtalt sellepärast, et te ei suuda karbist korraga vaid ühtainsat kätte saada. Ka ärge lükake neid nii sügavale karpi, et see tundub nagu tühi. Kutid, miks te sellised olete? Tõsiselt, kas keegi tegi liiga?