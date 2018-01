Maailma kuulsaima mootorratta kaubamärgi juurde on alati kuulunud madalat ja veidi ebaühtlast podinat tegev bensiinimootor. Nüüd on Harley-Davidson aga teatanud, et toob lähiaastatel turule hoopiski vaikselt elektri jõul liikuva tsikli. Neli aastat tagasi avalikustas Harley-Davidson LiveWire’ projekti: elektrilise mootorratta prototüübi, mida kasutati ka fantaasiasarjas „Tasujad“ („Avengers“). Nüüd on H-D aga lõpuks ametlikult kinnitanud, et varsti jõuab turule esimene elektriline „harrikas“, vahendab Electrek. Eile avalikustas H-D oma eelmise aasta neljanda kvartali tulemused ja ühtlasi teate, et kavatseb „agressiivsemalt investeerida elektrimootorrataste tehnoloogiasse“. Esimene elektri-H-D peaks firma kinnitusel jõudma ostjateni lausa 18 kuu jooksul.

„Elektrimootorrataste turg on täna lapsekingades, aga me usume, et Harley-Davidsoni esmaklassilised elektrimootorrattad aitavad selles vallas ülemaailmselt põnevust ja huvi tekitada,“ teatas H-D president ja tegevjuht Matt Levatich. „Laiendades oma elektrisõidukite alast võimekust ja pühendumist, tekib meis veelgi enam põnevust selle üle, millist rolli elektrimootorrattad hakkavad meie äri kasvus mängima“.

Ta ei täpsustanud, kas esimene elektri-H-D põhineb LiveWire’ projektil või saab olema täiesti uus.