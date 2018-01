Filmide vaatamine on enamasti üsna laisk ja mugav hobi, aga kui vaadata õigeid filme, siis võib neist saada inspiratsiooni, et lõputiitrite ajal trennikotti pakkima hakata. AskMen on valinud välja 11 tuntud (klassikalist) filmi, mille osatäitjad annavad hea vormiga eeskuju või võivad tekitada piisavalt motiveerivat kadedust.

„Ameerika psühho“ („American Psycho“)

Patrick Batemani mängival Christian Bale’il on see, mida enamik mehi ilmselt peab ülimaks kehakujuks.