Paar viimast talve on Eestimaal olnud pigem pehmema loomuga. Mõni külmakraad ei tohiks olla takistuseks jalgrattaga sõitmisel. Pedaalimine on igal juhul kasulik – saab välja, värske õhu kätte, end natuke liigutada ja keskkonnasõbralikult liigeldes ummikus istuvaist autodest kiiremini kohale.

Eestis on miskipärast nii, et kui õues läheb jahedaks, pakib enamus pedaalijaid oma kaherattalise talvekorterisse. Jagame lugejatele julgustuseks 22 nippi, millega hoida oma talvise rattasõidu motivatsioon kõrgel ja tervis seeläbi korras ning meel rõõmus.

Muuseas, omamoodi nauding on ka pakasekraadides, nina sooja salli sees ja käed käpikutes, rattaga sõita! Ja näiteks libedaga, mis jalgu alt kipub kiskuma, on jalgrattaga sõitmine sootuks mugavam – puhas füüsika ju – kui oled kord ratta seljas ja sõidad ühtlasel kiirusel, ei tiri sind miski vägi sealt niisama lihtsalt alla.

Aga! Talvise sõidu kõige olulisem osa on korralik ettevalmistus. Vaja on sobivat varustust ja päris kindlasti parasjagu motivatsiooni lumes ja pakases pedaalida. Selle motivatsioonipaketi teile nüüd annamegi, et mõte jalgrattast kui aastaringsest liiklusvahendist teil ikka meeles püsiks.

22 nippi talviseks rattasõiduks

Just täpselt selline kogus nippe ja rõõmsat buusti on paras, et juba täna puhuda pedaalidelt tolm, sättida sadul parajasse kõrgusse, kerida sall üle nina ja sõitma minna!