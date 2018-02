Kuidas nii? BroBible toob välja mõned põhjused. Näiteks ei saa auto sinu peale kurjaks, kui sa mõnd uuemat mudelit silmitsema jääd. Lisaks võib mehel olla ka mitu autot. Rääkimata sellest, et autol on sisseehitatud topsihoidja ja sa ei pea iialgi minema lõunale koos oma auto sõbrannadega.

Suurbritannia rendiautode firma Vantage Leasing küsitles oma kodulehel inimesi ja leidis, et side meeste ja nende autode vahel on tõepoolest tugev. Küsitlusest selgus, et üks viiest meessoost autoomanikust läheb pigem autoga sõitma või nokitseb selle kallal, kui veedab aega oma tüdruksõbra või abikaasaga.

12% meestest leiab, et partner on autole pühendatava tähelepanu pärast armukade.

Iga seitsmes mees läheb mõnikord autot pesema või sellega niisama sõitma, et saada ettekäänet oma pere eest pagemiseks. Ilmselt seepärast, et autol ei pea mähkmeid vahetama ...

Uuringust selgus veel näiteks see, et iga kaheksas mees on pannud oma autole hüüd- või hellitusnime. Üks populaarsemaid on The Beast ehk Metsaline.

37% meestest on pidanud autoga vestlusi – muidugi siis, kui kedagi teist pole läheduses.

Ka harrastavad mehed autodele inimlike omaduste pookimist. 28% meestest iseloomustab oma autot sõnaga „kindel“, 22% ütleb, et see on „vallatu“ ja 10% kirjeldab oma neljarattalist sõnaga „seksikas“.