„Smart“ tähendab inglise keeles nutikat ja on ühtlasi tuntud väikeauto mark. Kahtlemata on omamoodi nutikas ka üks Saksamaa Düsseldorfi majaomanik, kes kahe Smardi abil lahendas tüütu parkimisprobleemi. Düsseldorfi jõuka piirkonna Oberkasseli majaomanik leidis ilmselt ühe kõige kallima lahenduse tema sissesõiduteele liiga lähedale parkivate autode probleemile, kirjutab Jalopnik. Mees ostis kaks autot vaid selleks, et parkida need väravapostidena kahele poole sissesõiduteed. Autod on küll vaid tillukesed Smardid ja sealjuures kasutatud – ent siiski saame tõdeda, et keegi ostis kaks täiesti töötavat mootorsõidukit vaid selleks, et hõivata nendega parkimiskohti.

RP Online’i teatel polnud probleemiks see, et autod sissesõiduteed kinni parkisid – see oleks ka ebaseaduslik ja politsei abil lahendatav. Ent isegi siis, kui võõrad autod olid igati legaalselt mõlemale poole juurdepääsuteed pargitud, oli viiekorruselise garaažiga ridaelamuboksi omanikul väidetavalt liiga vähe ruumi, et oma linnamaasturiga mugavalt tänavale pääseda.

Niisiis: väiksema auto ostmise või parkimise harjutamise asemel ostis mees kaks pisikest autot ja okupeeris nendega parkimiskohad paremal ja vasakul pool majaesist. Smardid on väravavalvuri tööd teinud kolm aastat ja kõik on igati seaduslik. Düsseldorfi liiklusameti teatel võivad autod nii parkida tingimusel, et nendega vajadusel eest ära saab sõita. Naabrite teatel on Smardid maja eest puudunud vaid ühel korral. Tõenäoliselt viidi mõlemad korraga näiteks hooldusse või ülevaatusele.