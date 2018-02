„Eile hullasin naisega – täna võin tervisejooksu vahele jätta ja endale väikse paki krõpsu lubada,“ on ilmselt mõelnud nii mõnigi mees. Ent kas see ikka on nii: kas seks töötab treeninguna ehk aktiivse tegevusena, mis kulutab kaloreid, annab koormust südamele, pingutab lihaseid ja sulatab pekki? Ning kui suurt koormust see kehale annab? Men’s Fitness otsis selleteemalistele küsimustele vastuseid. Kui otsida küsimuses „kas seks käin trenni eest“ selgust teaduselt ja treeneritelt, siis on vastuseks kõlav ja pettumustvalmistav „ei“. Ühe uuringu käigus leiti, et 25 minutit kestva (sealhulgas eelmäng) seksi ajal kulutab mees keskmiselt 101 ja naine 69,1 kalorit. Kui panna siia kõrvale tõik, et pooletunnine mõõduka tempoga jooks kulutab mehe kehas 279 ja naisel 213 kalorit, siis pole seks just kõige asjalikum trenn.

Teine uuring on toonud välja, et mees kulutab seksi ajal keskmiselt 3,5 kalorit minutis ehk umbes sama palju kui mõõdukas tempos jalutades. Keskmine seksiseanss kestab ainult umbes kuus minutit, mis tähendab, et ärapõletatavate kalorite hulk on päris pettumustvalmistav.

Rohkem trenn kui vedelemine „Traditsioonilises kalorite kulutamise ja lihaste treenimise mõttes ei saa seksi pidada trenniks,“ märgib Mind Body Love’i rajaja ja joogi Sara Silberstang. „Siiski on 4-5 kalorit minutis palju parem kui null.“ Üks viis teha seksist rohkem midagi kardiotrenni sarnast on pikendada akti aega. Jah: iga ükskõik millisele füüsilisele tegevusele pühendatud hetk on parem kui diivanil vedelemine. Lisaboonusena on seksil mitmeid tervislikke omadusi. „Vähemalt kümme minutit kestev seks parandab kardiorespiratoorset tervist, tõstab serotoniini (õnnehormoon) taset ja parandab und,“ märgib Silberstang. Uuringud on leidnud, et seks võib leevendada kõiki hädasid alustades ärevusest ja depressioonist ning lõpetades kõrge vererõhuga. Kui mees saab orgasmi, siis vabanevad tema kehas serotoniin, oksütotsiin ja prolaktiin ehk hormoonid, mis on seotud parema tuju, lõdvestumise ja madalama stressitasemega. Ka on erinevate uuringute käigus tõdetud, et regulaarne seks vähendab südamehaiguste ja eesnäärmevähi riski ning tugevdab immuunsüsteemi. Tee seksist trenn ja tee seksiks trenni „Üks põhjus, miks seks ei klassifitseeru trenniks, on selle keskmine vältus: 3-13 minutit,“ selgitab Silberstang. Seksi kestuse pikendamiseks võiks paar esmalt pikendada eesmängu. Naine on tänulik ja mehe kestus pikeneb. Ehk seks võib mõningal määral töötada trennina, kui seda õigesti teha. Silberstang soovitab seksi kestust pikendada ja selle trennipotentsiaali suurendada vaagnapõhjalihaseid aktiveerides. Ilmselt oled kuulnud naiste Kegeli harjutustest – aga neid saavad harrastada ka mehed. Harjutuste tegemine hoiab eesnääret tervena ja ühtlasi muudab meest seksuaalselt vastupidavamaks. Kasuta samu lihaseid, mida siis, kui tahad urineerimist katkestada. Hoia neid lihaseid kolm sekundit pingul, seejärel lõdvesta lihased samuti kolmeks sekundiks. Tee nii viis kuni kümme korda ja kolm seeriat üks kord päevas. Nädala pärast muutub pingutamine kergemaks, siis hoia kauem lihaseid pingul ja teeb rohkem seeriaid. Ning edaspidi veelgi kauem ja rohkem. Kui aga tahad siiski päriselt kaloreid põletada ja lihaseid treenida – ent miks mitte ühtlasi ka enda seksuaalset vormi parandada –, siis pead päriselt trenni minema. Silberberg soovitab erinevate raskustega sangpommide viibutamist (20 kalorit minutis) ja hüppenööriga hüppamist (500 kalorit poole tunniga).