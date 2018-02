Eestimaal sajab lund, on aasta külmim kuu ja need igasuvised umbes kaks ja pool päikesepaistelist päeva Pärnu rannas tunduvad hetkel ulmelisena. Kui sul on aega ja raha, et minna mõnele soojale maale päikest ja ilusat randa otsima, siis kindlasti tasub inspiratsiooni saamiseks ette võtta Thrillisti nägemus sellest, millised 20 on maailma kõige ilusamad. Toome siinkohal ära vaid nimekirja ja mõned kaunid rannavaated.

1. Blue Lagoon, Oludeniz, Türgi

2. The Baths, Virgin Gorda, Briti Neitsisaared