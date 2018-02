„Kuidas kanalisatsioonisüsteemid talvel pakaselistes tingimustes toimivad?“ küsis Redditi rubriigis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“ keegi Jyok. „Väiksemaid torusid saab soojustada, aga mis takistab vedelatel jäätmetel suuremates kanalisatsioonitorustikes ära külmumast?“

„Maapind hoiab torusid loomulikult soojustatuna,“ vastas Kawai. „Enamasti kaevatakse torustikud allapoole külmumispiiri või sügavustele, kus need talvel ära ei külmu.

Lisaks on torudesse voolav vesi ja jäätmed ka soojemad kui null kraadi ja seegi hoiab torusid piisavalt soojana, et need ära ei külmu.

Kõigele lisaks vesi ja jäätmed liiguvad torustikus. Kuni toimub voolamine, siis kombineerituna ülalnimetatud põhjustega on veel päris raske kanalisatsioonitorustikus ära külmuda.“