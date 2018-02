Benjamin Franklin olevat kord öelnud: „Ainsad kindlad asjad elus on surm ja maksud“. FHM kinnitab, et on sellega täiesti nõus, aga tahaks lisada veel ühe asja: täiesti kindel asi siin elus on ka see, et kui sa kempsupoti ära ummistad, siis juhtub see kõige halvemal momendil, mis võimalik. Oled näiteks kohtingul, perekondlikul koosviibimisel, kontoris vahetult enne koosolekut vmt. Igatahes just siis juhtub nii, et väetisega rikastatud vesi hakkab äkitselt su tuharatele loksuma ning elu kihutab su silme eest läbi. Alati ei pruugi käepärast olla ka seda vana head iminapaga vetsupumpa. Siinkohal õpetus ummistuse likvideerimiseks ilma selleta – võib-olla päästavad järgnevad selgitused kunagi su elu!

1. Alustuseks pane kraanist soe vesi täisvõimsusel jooksma. Ja keera kraan nii kuuma peale kui vähegi võimalik. Võib küll veidi auruseks minna, aga see on etem kui alternatiiv – minna kempsu omanikule selgitama, et ups, ummistus juhtus.

2. Kuni vesi kuumeneb, otsi potti viskamiseks vedelseepi. Kui vetsu omanik on barbar ja vedelseepi pole, siis katsu leida vannitoast šampooni või dušigeeli. See toimib hädavajaliku libestina.