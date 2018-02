Pesuvee temperatuur ei tohiks olla üle 40 kraadi ja nahale on üldsegi ideaalne toasoe vesi. Ka ei tasuks duši all olla üle 20 minuti.

Mehed teevad pahaaimamatult mitmeid asju, mis just nende väljanägemist kahjustama kipuvad ehk näiteks klaari naha või säravad juuksed ära rikuvad. Fashionbeans pani kirja kaheksa levinud sellist meeste käitumis- ja toimimisviisi, mida tasub vältida, kui tahad daamide - ja ka enda - silmis kena välja näha.

Teine probleem on pesuvahendid. Üldiselt on dušigeelid ja seebid okei, aga kui nahk muutub kuivaks ja sügelevaks, siis peaks mõnede ekspertide väitel pesema niisutajaga. Niisutavat geeli peaks pesemiseks veega lahjendama. Muidugi tuleb nii ühe kui teise toote puhul vaadata koostist: naatriumlaurüüleetersulfaat ehk sodium lauryl sulfate võib just tundlikku nahka ärritada.

Nii mõnigi spetsialist on lükkab ümber väite, et šampooni ei peakski üldse kasutama. Nimelt kasvab juustes ja peanahal nii mikroobide kogus ja tõusevad kõõma ning dermatiidi risk. Ja erinevalt palju väidetust ei hakka juuksed end ühel hetkel ise puhastama – inimene harjub mustusega lihtsalt ära.

Seebimullivann

Mis võiks olla mõnusam kui töönädala järgne pikk vanniskäik ohtralt seebimullidega ülekülvatud vees, kõrvale näiteks hea raamat ja käsitööõlu ... Aga halvad uudised: nii nagu suitsetamine on kopsudele kahjulik, on ka seebivaht nahale. Mulle tekitavad ained kuivatavad seda. Vannivahtu tasub vältida ja pärast vanniskäiku tuleks nahka niisutada.

Hipsteripats

Samurai stiilis hipsterite kuklipats on just hipsterite seas moes. Aga kui juuksed on pidevalt tihedalt kokkutõmmatud patsis, siis võib kujuneda välja teatav juusekaotus nimega traction alopecia. Pidev pinge juuksekarvas tekitab selle juurele mikropõletikku ja lõppkokkuvõttes juuksed hõrenevad.

Vastukarva niisutamine

Mehed enamasti juba teavad, et vastukarva ei tasu raseerida. Tuleb aga välja, et ka nahka vastukarva niisutada mitte. Nii ummistatakse karvanääpsud ära ja võib tekkida follikuliit ehk karvanääpsupõletik.

Ja mis naha niisutamisse puutub, siis tasub ka meestel tõepoolest seda iga päev teha.

Taimetoitlus

Juuksed vajavad edukaks kasvamiseks väävlirikkaid aminohappeid ja rauda ja neid on taimetoidust raskevõitu piisavas koguses saada. Kui sa aga oled otsustanud lihale lõplikult selja pöörata, siis tarvita sojatooteid, päevalilleseemneid, kaerahelbeid ja kaunvilju.

Liiga hiline õhtusöök

Sa oled see, mida sööd. Tuleb välja, et ka see, millal sööd. Eriti su nahk.

Hiline õhtusöök keerab tagasi su XPA-ensüümi tootmise kella. See ensüüm vastutab UV-kiirguse tekitatud kahjustuste likvideerimise eest. Nii toimib UV-kaitse ja päikesekiirguse tekitatud nahakahjustuste likvideerimine järgmisel päeval kehvemini.

Steroidide pruukimine

Steroidid keeravad sassi meeshormooni testosterooni loomuliku tootmise. Testosteroonil on tihe seos juuste ja karvakasvuga.

