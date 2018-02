„Miks kasutavad uudisteankrud ja operaatorid ikka veel kogukaid õlalhoitavaid kaameraid, kui tehnoloogia on arenenud nii kaugele, et on olemas hea videokvaliteediga Go-Pro’d [ning teised väiksed, kerged ja käeshoitavad kaamerad]?“ uuriti Redditi rubriigis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“.

Kõige põhjalikum vastus kõlas järgnevalt:

* Stabiilsus: õlalhoitavad kaamerad on märksa stabiilsemad kui väikesed käeshoitavad. Erinevus on sedavõrd märkimisväärne, et ka neile tillukestele kaameratele toodetakse tänapäeval õlalhoidmise seadeldisi.