Teate küll neid kingikiirabi vidinaid – klaasiga pildiraami sees on tikk ja sigaret või kondoom ja kiri „Hädaolukorras purusta klaas“. On teada juhtumeid, kus selline nn hädaolukord tõepoolest kätte jõudnud ja vastav tarvik raami seest välja kougitud. Aga tegelikult on mõistlik, kui mees on erinevateks hädaolukordadeks põhjalikumalt valmistunud ja tal on kodus varud näiteks lumetormi puhuks ja lisaks kotike hädavajalike asjadega, mis kaasa haarata siis, kui majas puhkeb tulekahju.

„Eesti elanike teadlikkus võimalikest hädaolukordadest ja valmisolek iseseisvaks toimetulekuks hädaolukordades on madal ning tõsisesse hädaolukorda sattumisele mõeldakse pigem harva või üldse mitte,“ teatas mullu vastavas aruandes päästeamet. „Päästeamet on töötanud välja nimekirja olulisematest vahenditest ja varudest, mis võiks peredel kodus olemas olla, et hädaolukorras iseseisvalt toime tulla. Sellesse kuulub seitse nimetust. Eesti perede varustatus kõikide vajalike varude ja vahenditega on hetkel veel üsna puudulik - vaid igas kümnendas leibkonnas on olemas kõik olulisemad vajaminevad varud.“

Hädaolukord väljaspool kodu ehk vajalikud kodused varud