Iisrael on maailma keskpunkt. Kogu meie tsivilisatsioon on pärit sellelt maalt,“ kinnitab armastatud muusik Andres Mustonen, et Punase mere äärde ei tasuks sõita pelgalt päikesepaistet ja palmipuid nautima. Parim aeg Iisraeli külastada on kevad ja hilissügis. Eile võis märtsi lõpuks leida Eilatisse üheotsapileti Riiast vaid 20 euro eest.

Kui Iisraeli lapsed Moosese juhtimisel Egiptusest tõotatud maale teele asusid, siis kõndisid nad kõrbes tõenäoliselt Eilati lähedal. Viimast mainitakse ka piiblis. Kes aga Punase mere äärde ei kibele ja naudiks suplust pigem Vahemeres, võiks plaanida reisi Tel Avivi – heebrea keeles kevade künkale.