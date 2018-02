Kindlustusfirma statistika näitab, et sagenenud on kokkupõrked metsloomadega. PPA juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe nendib, et kõrvalised tegevused roolis hajutavad tähelepanu. Loodusemees Val Rajasaar leiab, et kõik on loogiline: meil on rohkem uusi „kaskotatud” autosid. Kuidas on lood mõistusega?

PZU sõidukikahjude grupi statistikast tuleb välja, et 2017. aastal tuli rohkem katta metsloomadega toimunud õnnetuse käigus tekkinud kahjusid. Õnnetused metssigadega on jäänud harvemaks, ilmselt seakatku mõjude tõttu. Sarnaste juhtumite arv on kasvanud vähemalt viis aastat järjest.

Kui 2012. aastal oli PZU klientidel selliseid juhtumeid 323, siis 2017. aastaks oli see number enam kui kahekordistunud ning möödunud aastal käsitleti 731 kindlustusjuhtumit. Õnnetustest tekkinud kahju kokku oli ligi 1,7 miljonit eurot.