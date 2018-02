„Ära muretse millegi pärast. Sellest tuleb üks sensuaalne, seksuaalne ja lõõgastav kuulmiskogemus,“ sõnab tundmatu hääl ning palub siis kuulajal pikali heita ja end mugavalt tunda. Seejärel juhendab naishääl kuulajat, kuidas teha üsnagi tavapärast mediteerimist ja hingamisharjutusi. Kuni umbes 13. minutini on juhend isegi kontorikõlbulik. Siis aga teatab kõneleja, et on teisel poole lukustamata väravat ...

Kas tõesti on võimalik seksuaalse naudingu haripunkti jõuda nii, et läheduses pole partnerit ja isegi käed on lihtsalt kuklal? Men’s Health süvenes internetti vallutava erootilise hüpnoosi saladustesse.

Seda 36-minutilist YouTube’i klippi on vaadatud rohkem kui kolm miljonit korda ja tegu on erootilise hüpnoosi video ühe näitega. Osalt audioporno, osalt mahe helilõõgastus – erootiline hüpnoos lööb internetis üha enam laineid. Osalt tänu peamiselt sotsiaalmeedial põhinevale kogukonnale, kes ajab taga igavikulist käed-vabad orgasmi.

Mis oleks kui ... ?

Meeste huvi tavapärastele eneserahuldamise viisidele vaheldust otsida ei saa kuidagi alahinnata: tänu sellele on ju olemas erinevate seksividinate tööstus – tehistuped (Fleshlight) ja ehtsa välimusega seksinukud lubavad tootjate teatel pakkuda veelgi intensiivsemat ja tugevamat orgasmi. Ning kuigi enamik mehi leiab ilmselt, et ka oma käte abil saab asjad kenasti aetud, ei takista see tõik uudishimutsemast: mis oleks, kui orgasmi oleks võimalik saada ilma ennast puudutamata või kedagi-midagi penetreerimata?

Üht hands-free orgasmi harudest nimetatakse hüpnofetišismiks. Selle juured on BDSM-i kogukonnas ja seal kasutatakse erootilist hüpnoosi rollimängu käigus võimu üleandmise tööriistana. Kui piisavalt kaua YouTube’is surfata, siis võid sattuda ka selliste vana kooli hüpno-dominate peale nagu Isabella Valentine ja Annabel Fatale – nemad teenivadki sellega elatist, et müüvad internetis erootilise hüpnoosi klippe. Enamasti pole need inimesed litsentseeritud hüpnoterapeudid, aga on loonud sellise omaenda kultuse, et leiavad järgijaid nii ehk naa.

Põhimõtteliselt käib see nii: hüpnotiseerija kasutab oma häält, et viia kuulaja transsi. Pärast seda muudab ta hääletooni iharamaks ja loob nn päästikusõna – midagi sellist selget ja tungivat nagu „Kui ma ütlen sõna „jackpot“, siis sa saad orgasmi.“

Edasi läheb klipp edasi umbes nii, nagu võikski arvata: hüpnotiseerija heietab seksfantaasiat ja räägib siivutult umbes nii nagu seda teeb keskmine „helista mulle, mõtlen vaid sulle“-telefoni kiisu. Pärast umbes 25 minutit käiaksegi välja päästikusõna ja ideaalis võikski kuulaja saada orgasmi, ilma lillegi liigutamata.

Teaduslik kinnitus puudub – aga ümber pole ka lükatud

See võib kõlada nagu täielik mõttetus ja võib-olla ongi. Hüpnoosi on erinevatel eesmärkidel – näiteks suitsetamisest loobumiseks – kasutatud juba aastasadu, aga on vähe põhjalikke uuringuid, mis kinnitaksid selle tõhusust. Nii on endiselt laual küsimus: kas see päriselt ka töötab? Lisaks sellele pole – nagu juba ülal märgitud – enamik erootilisi hüpnotisööre litsentseeritud ega kutseühingu liikmed. Ning nii ei tasuks nende pakutavat kindlasti võtta kui mingit sorti kliinilist ravi.

Aga näiteks seksuaalkäitumist uuriva neuroteadlase Nicole Prause’i arvates ei peaks hüpnootilist orgasmi välistama. „Me sisuliselt ei tea, kuidas orgasm vallandub,“ märkis ta. „Kuni me sellest rohkem ei tea, on kõik võimalik.“

Prause’i sõnul pole mingit teaduslikku põhjust, miks inimene ei võiks ilma stimuleerimata orgasmi saada. Ametlikku kinnitust sellele pole veel leitud, aga näiteks mõned Redditi vastavate kommuunide liikmed on väitnud, et see toimib küll.