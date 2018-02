Varasemalt on nii Veneetsia kui ka Barcelona kurtnud selle üle, et neid külastab rohkem turiste kui jõutakse vastu võtta. Nüüd on sama asjaga hädas ka Šotimaa pealinn Edinburgh.

Edinburghi linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Donald Wilson leiab, et linn muutub liialt rahvarohkeks just suurte pidustuste ajal ning see segab kohalike igapäevast elu, kirjutab Lonely Planet. Mis sellisel puhul peale hakata, pole veel otsustatud.

Ometi, tunnistab Wilson, ei saa salata, et suur hulk turiste toob linnale ka palju raha sisse.