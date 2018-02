Šoti saar Stronsay Suurbritannia põhjaosas kutsub inimesi üles külastama ja võib-olla seal ka uut elu alustama.

Stronsayd tutvustatakse oma ametlikul veebilehel kui vaikset kohta, mis on kaugel ilmakärast, kultuuriliselt rikas ning kus elab kõigest 300 inimest, kirjutab Lonely Planet. Samuti on veebilehel VisitStronsay.com viis aastat tagasi sinna kolinud Whitemanide perekonna lugu. Pereema meenutab, et leidis Stronsay saarele medõena tööd ning täna ei kahetse nende pere hetkekski valikut, et otsustasid selle paiga enda koduks valida.

Seejuures rõhutataksegi, et Stronsay saarel on üsna lihtne tööd saada, saar on liiklemiseks mugav ning üleüldiselt on tegemist ideaalse paigaga, kus uut elu alustada.