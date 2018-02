Nõukogude liidu juhi Leonid Brežnevi surmast möödub tänavu 36 aastat ja sestap pole ühelgi mehel enam mingit alust teda oma stiilieeskujuks pidada – ütle oma isale, et puhmaskulmud pole ilusad ega moes ja ära unusta ka ise neid silmade kohal laiuvaid karvaribasid vaos hoida. Esquire annab meeste kulmude hooldamise teemal nõu.

Milline oleks maailm ilma kulmudeta? Segadus, üllatus, viha ja rõõm näeksid inimese näol kõik üsna ühtmoodi välja. Rääkimata sellest, et kulmud ei lase higil silmadesse voolata ja nende puudumisel tuleb seda käega nühkida, mis tähendab, et kortsud tekivad varem.

Kulmu- ja seeläbi ka emotsioonivaba maailma mõte on päris lõbustav, aga me elame siiski maailmas, mis on täis kulme. Mis on sageli erinevatel meestel sama erinevad nagu habe ja vuntsid. Ning mis samamoodi vajavad hooldamist. Kulmudega on nii, et kui need on sul normaalses korras ja soetud, siis ei tee keegi neid märkamagi – aga kui kulmud on käest lastud, siis panevad need su näo väljanägemisele põntsu.