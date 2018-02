Kui 2016. aastal alustas tegevust 16 uut õllepruulijat, siis mullu 12. Päris oma tootmisega oma pruulikodades hakkasid pihta Muhu pruulikoda Muhumaal, Pihtla pruulikoda Saaremaal ja Pappa Pruulikoda Tallinnas ja FIE Tiit Eensalu.

J&R Õlleateljee, Odrakunn, Saturni pruulikoda, Emajõe pruulikoda ja UJH Brewery tegid uute mustlastena debüüdi. Soomlaste Sori Brewing, kes pruulib Eestis, kuid peamine tegevus toimub Soomes, said endale poolvenna. Uncle Brew on Eestis pruuliv mustlane, kelle peamine tegevuskoht on Iisrael. Olde Hansa hakkas samuti oma enda õllesid pruulima.

Varasematest mustlaspruulidest avas Käbliku mullu Põlvamaal omaenda pruulikoja.

(Aldo Luud)

Kui palju mullu õllesid pruuliti?

2017. aastal tehti alkoholiregistrisse ja RateBeeri sissekandeid 419 erineva reaga. Andmetöötluse järel sai Marduk kirja 293 erinevat uut sissekannet ehk uut Eestis pruulitud õlut.

Kõige aktiivsemad pruulikojad olid mullu Põhjala (24 uut õlut), Pühaste (20) ja Sori Brewing (18).

Neist esimese kohta peab ÕL Mehele tsiteerima Eesti väikepruulijate liidult hiljuti laekunud teadet: maailma suurima õlleentusiastide keskkonna RateBeer kasutajad hääletasid maailmas tegutseva 24 000 pruulikoja seast 100 parima hulka Eesti pruulikoja Põhjala. Ühtlasi valiti Põhjala õlu Rukkivein 2017. aastal turule tulnud 101 000 õlle seast 50 parima hulka.

Milliseid õllesorte 2017. aastal Eestis pruuliti?

Stiililiselt on jätkuvalt esirinnas humalarikkad pale ale'id ja tummised imperial stout'id. Kokku pruuliti 61 erinevat stiili, mis on kahe võrra vähem, kui 2016. aastal. Kõige rohkem tehti india pale ale’e ehk IPA-sid (26 nimetust), american pale ale’e ehk APA-sid (24) ja imperial stout’e (samuti 24).

(Aldo Luud)

Aktiivne õllekevad

Kuude lõikes olid kõige produktiivsemad kuud aprill (56) ja mai (40) uue erineva isendiga. Kokku moodustab see ligi kolmandiku aasta jooksul toodetud erinevatest toodetest. Kevadise aktiivsuse põhjust ei pea ilmselt kaugelt otsima: Tallinn Craft Beer Weekend ehk võimas käsitööõllede festival, mida vähegi aktiivsemad pruulikojad kasutasid enda tutvustamiseks laiale maailmale.

***

Õllegurmaanide lai tööpõld

Marduk ise nendib, et mullu maitstud õllede kogus jäi 2016. aastale alla. Siiski degusteeris ta kokkuvõttes 1832 erinevat humalamärjukest. Uutest Eesti õlledest osutus tema suurimaks lemmikuks mullu imperial stout Põhjala Bänger: 4,2 hindepunkti ja isikliku rahvusvahelise edetabeli kolmas koht.