Naist ei morjenda, et mehel on kanepipiip või lausa 25 tükki. Hoia seda kapis, vannitoas kraanikausi all, tagaõue maetuna või kus iganes – aga mitte öökapil.

3. Hooldusvahendid ...

... peaksid alati olema peidus. Täiskasvanud mees ei hoia taskurätikuid ja kätekreemi öökapil. See on lohakas ja ei meeldi su magamistuppa toodud naistele.

4. Tühjad alkoholipudelid

Nii jätad mulje, et kuulud korporatsiooni Fraternitas Jobustica. Kui sa just ei kavatse neist näiteks lampe teha, siis vii taara taarapunkti.

5. Vesivoodi

Naisel tekib tunne, et sa oled niiske ja kleepuv.

6. Loomanahast vaibad, olgu või kunstnahast

Mõnede inimeste arvates on need stiilsed, paljude meelest aga õudusttekitavad.

7. Laavalamp

Enam ei ole aasta 1963, sa ei avalda sellega kellelegi muljet.

8. Alasti naiste pildid

Jälle see Frat! Jobustica värk. Kui tahad ilusaid naisi vahtida, siis vaata neid internetist, mitte narmendavatelt postritelt.

9. Surnud toataim

Kui sa ei suuda potilille eest hoolitseda, siis miks see sul magamistoas on? Mehed mõtlevad ilmselt, et surnud lill on etem kui see, et üldse lille pole. Aga see ei vasta tõele. Kui sa ei suuda taimi kord nädalas kasta, siis hangi kaktus või midagi.

10. Piljardilaud või lauajalgpall