Auto lumest puhastamise nipid on talvel elutähtsad, sest tagavad ohutu liiklemise. Korralik lumest puhastamine nõuab õigeid töövahendeid ja võtab aega 10-15 minutit. Hea on teada ka seda, kuidas hooldada autot tihedas lumesajus või tuisus sõites.

Talvel on liikluses tihti näha autosid, mille tagaaken ja tagumine osa on kaetud lumega ning katusel ohustab kaasliiklejaid lumemüts – jah, tasub hoida pikivahet!

Eriti hull on olukord siis, kui tuiskab või sajab lund ja jäidet – tänaval liiguvad sõidukid, mille vaateväli on korralikult puhastamata. Tulemuseks on mõttetud õnnetused. Et mitte teisi ja iseennast ohustada, peab teadma, millised on auto lumest puhastamise nipid.