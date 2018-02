Elu on karm, aga see-eest ebaõiglane, märgib Maxim.

Võib-olla oled märganud seda veidrat kosmilist nalja, mida universum sinuga vahepeal teeb: kui oled meeleheitlikult vallaline, siis ei paista ükski naine sinust huvituvat – aga kui sa parajasti kellegagi käid, siis näivad teisedki naised mõistusele tulevat ja nad hakkavad sinuga flirtima.

Tuleb välja, et see pole juhus ja sina pole ainus sellise kosmilise nalja ohver – ja sel olukorral on ka teaduslik seletus.