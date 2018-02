„Pikemas perspektiivis võib inimene isejuhtivas autos teha kõiki samu asju, mida täna teeb auto kaasreisija,“ sõnas Lõuna-Carolina ülikooli juura abiprofessor Bryant Walker Smith, kes on spetsialiseerunud tehnoloogia arengu valdkonnale. „Nii et samamoodi nagu sõbra auto kõrvalistmel, ei saaks sa ilmselt juua.“

Tänapäeval ei saa keegi meist kuidagi kaitsta, julgustada või soovitada alkoholijoobe olekus auto juhtimist. Mitte mingil kujul ja mitte mingitel asjaoludel, märgib Popularmechanics. Aga kas me saame ühel päeval turvaliselt liikuda isejuhtivas joomabussis, mille tagaistmeks on baaripukid? Või igati legaalselt avada jaheda õlle, et ummikus loksudes aega parajaks teha?

Edmond Awad Massachusettsi tehnoloogiainstituudist tegeleb tehisintellekti eetikaküsimustega ja tema arutleb, et „vastus sõltub sellest, kas autos sõitvat inimest käsitletakse juhi või reisijana. Ja see sõltub põhimõtteliselt auto tüübist, milleni oleme jõudnud“.

Täna on olemas peamiselt kaht tüüpi isesõitvad autod. Levinum on Tesla Autopiloti ja Cadillaci Super Cruise’iga ehk poolautonoomne tüüp: auto sõidab enam-vähem ise, aga võib vajada välist – ehk juhipoolset – sekkumist.

„Ära joo praegu oma sõiduki automaatrežiimil liikudes,“ hoiatab isesõitvaid autosid uuriv David Miller Stanfordi ülikoolist. „See on väga halb mõte.“

Tesla, Cadillac, Mercedes ja Volvo keeldusid Popularmechanicsi srtiklit kommenteerimast, aga võib eeldada, et nad on selle seisukohaga nõus.

Milleri selgituse kohaselt on tänased isesõitvad autod head siis, kui nad teavad, kuhu nad liiguvad – aga mõnikord nad seda ei tea. „Tegin Teslaga proovisõitu, teel oli kurv ja arvuti oli umbes nagu „see kurv on minu jaoks liiga terav, ma lähen lihtsalt otse“,“ kirjeldas Miller. „Kui sa ei saa aru, et auto sõidab kraavi suunas, siis lõpetad sa kraavis.“

Ja ilmselt ka käeraudades, kui sa peaksid olema napsutanud.

Google’i tütarfirma Waymo tehnoloogia tahab aga inimese sekkumise vajaduse üldse kõrvale jätta. Idufirma teeb koostööd näiteks organisatsiooniga Mothers Against Drunk Driving (Emad purjuspäi juhtimise vastu) ja teistegi sarnastega, et propageerida turvalisemat sõitmist täisautonoomsetes autodes. Sel tehnoloogial on aga veel pikk tee minna. Kuigi Waymo juhivabade autode testid on paljulubavad, on neil näiteks ootamatute takistuste vältimisega tõsiseid probleeme.