Eelmisel nädalal kukkusid mees ja mootorratas USAs Georgia osariigis Augustas tänavale tekkinud neeluauku.

Jalopniku teatel tõmbasid päästjad mehe ja tsikli neeluaugust välja ja mehe vigastused osutusid kardetust kergemateks.

Kaks hiljutist Augusta neeluauku tekkisid seetõttu, et maa all lekkivad torud uhusid asfaldi alt pinnast ära. Viimatine neeluauk tekkis sademeveekollektori kõrvale ja kohe selle tekkepõhjust välja selgitada ei suudetud.

Aukukukkumise valguses võiks ju öelda, et mootorrattasõit on ohtlik hobi – aga ilmselt on siis ohtlik ka töö. Nimelt polnud see esmakordne ohtliku hiidaugu juhtum: Augusta Chronicle’i teatel neelas üks samasugune eelmise aasta maikuus prügiveoauto.