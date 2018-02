Talvel võiks olla aku kogu aeg laetud. Kui autoga sõidetakse sageli pikki vahemaid, siis enamasti käivitamisega probleeme ei teki. Kui aga liigutakse vaid hommikul linna piires kodust tööle ja õhtul tagasi, on auto tõrksus käivitamisel tõenäoline. Aku tühjenemist soodustab ka see, kui lülitatakse lühikeseks sõiduks sisse kõik tarbijad: klaasi ja peegli sulatajad, istmesoojendajad, mootori eelsoojendus, raadio ja telefonilaadija. Lühikesest sõidust aku laadimiseks ei piisa, eriti kui teekonnad on alla kümne kilomeetri. Nii jääbki aku iga päevaga tühjemaks ning jäätub esimeste krõbedate külmadega.

Aku eluiga sõltub erinevatest teguritest, aga kvaliteetne aku peaks vastu pidama vähemalt 5 aastat. Kui aku on vaid paar aastat vana, aga auto ei käivitu, siis on tõenäoliselt aku tühjaks jooksnud ega vaja väljavahetamist. Kui aku on laetud vaid 10 protsendi ulatuses, siis jäätub see juba 10 miinuskraadi juures, kui aku on laetud 40 protsendi ulatuses, siis 25 miinuskraadi juures. Täislaetud aku meie kliimavööndis ei jäätu.

Aku tühjaks saamise ennetamiseks on mitu võimalust. Kõige lihtsam on regulaarne pikemate vahemaade läbimine. Vajalik läbisõit sõltub küll konkreetsest akust ja autost, aga enamasti piisab 50 kilomeetrist maanteesõidust või tunnisest linnasõidust. Kõlab ehk ootamatult, aga mõnikord on ka liiklusummikus istumisest kasu, eriti kui samal ajal elektritarbijaid mõõdutundega kasutada.

Teine ja mõnevõrra tülikam viis on panna aku kodus või teeninduses laadima. Kusjuures juhul kui aku on näiteks pikalt seismise tõttu täiesti tühjaks jooksnud, ongi see sisuliselt ainus viis akut täita, sest isegi kui auto käivitatakse näiteks teise auto akult või tõmmatakse käima ning sõidetakse tund või paar, ei ole võimalik täielikult tühjaks jooksnud akut enam sõiduga täis laadida.

Aku kodus laadimiseks peab tundma oma autot ja teadma, kas aku mahavõtmine on lihtne ja lubatud. Leidub tänapäevaseid autosid, millel aku ei asu kapoti all, vaid raskesti ligipääsetavas kohas, näiteks tagaistme all ning mille elektroonika hakkab akut maha võttes sootuks trikitama. Enamike kasutatud keskklassi autode puhul see vanakooli meetod siiski töötab, kuid oluline on laadida akut piisavalt kaua - ainult öisest laadimisest võib jääda väheseks.

Aku laadimise kuldreeglid

Aku laadimise puhul kehtib mitu reeglit. Esiteks ei ole seda mõtet teha 20 külmakraadi juures õues. Akut võiks laadida hästi ventileeritud garaažis, mille temperatuur on välistemperatuurist kõrgem. Teiseks on oluline laadida akut pikalt. Näiteks, kui aku on ligikaudu 11,5V siis 10 amprit tunnis laadides saab 100-ampertunnise aku täis 10 tunniga, seda nn trafo-laadijaga laadides. Kui kasutatakse odavat automaatlaadijat, siis võib aku laadimiseks kuluda ka kuni kaks ööpäeva. Kindlasti ei saa happeakut automaatlaadijaga sajaprotsendiliselt täis, kuna need laadijad lõpetavad laadimise, kui on saavutanud teatud voldid. Happeaku elektrolüüdi tiheduse saab üles pikemaajalise ja madala amperaažiga laadides. Kui laadimine näitab, et aku saab tunni ajaga täis, siis on see hoopis viide sellele, et aku on läbi ja tuleb välja vahetada.

Eriti karmi külmaga aitab ka aku ööseks maha võtmine ja tuppaviimine, aga see ei lae akut, vaid takistab pelgalt pooltühja aku külmumist. Seega on tegu ajutise lahendusega suurte miinuskraadide korral.

Kuidas akut hooldada?

Tootja on iga auto puhul ette kirjutanud, milline aku autole sobib, seega tuleks aku ostmisel lähtuda tootja poolt antud sobivustabelist. Kui räägime aku mõõtmetest ja kinnitustest, siis kõrvale hiilimise varianti ei ole, aga võimalusel võib paigaldada suurema mahutavuse ja käivitusvooluga aku, millel on samad mõõtmed. Sellisel juhul püsib aku pikemalt täis ja talviseid käivitamisprobleeme esineb vähem.