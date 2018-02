Martin ja Margus viskavad pilgu peale videomängule, mida on enim kordi toodud tõestavaks näiteks juhtudel, mil pannakse kahtluse alla videomängude kuulumine kunsti alla. Selleks on otse loomulikult „Shadow of the Colossus“, mille uusversioon lõpuks ometi meieni on jõudnud.

Algselt 2005. aastal PlayStation 2 konsoolile ilmunud „Shadow of the Colossus“ läbis esimese uuenduskuuri 2011. aastal, mil leidis värskendatud visuaaliga tee Sony kolmanda järjenumbriga konsoolile. Täna, 7. veebruaril, on aeg PlayStation 4 käes ning 4K resolutsiooni ja HDR-võimekusega monitoride hiljutine võidukäik on jätnud sellele „Shadow of the Colossus“ uusversioonile oma selgelt äratuntava jälje.

