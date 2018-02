GT-le omaselt on BMW 640i xDrive põhirõhk nooblil ja soovi korral ka kiirel kulgemisel. Selle mudeli DNA on luksus, alates ilmselgetest mugavustest nagu ventileeritud ja masseerivad nahkistmed kuni kõige mugavamate peatugedeni, mida kukal tunda on saanud.

Kiiresti kulgemisega saab 640i GT ka kenasti hakkama, kuid ta ei tekita paraku rooli taga väga enesekindlat tunnet, milles on testsõidu ajal süüdi peamiselt sõiduki suur mass, lamellrehvid ning talvised teeolud.

Kohe, kui sirged otsa saavad, saab roolirattast „soovitusratas” ning igasugune ülejuhitav lõbutsemine toimub veidi kapriisse auto taktikepi järgi

Võrreldes X3 M40i-ga ei ole esirataste all toimuv alati ette ennustatav ning mingil põhjusel tundub ka XDrive oma suva järgi tegutsevat – vahepeal tirivad esirattad usinalt külglibisemist sirgeks, siis jälle lõpetavad ja lasevad libisemisnurgal suureneda.

Nõrgemaid peab aitama!

Küll aga sai testsõidu ajal näiteks kärukonks kenasti ära kasutatud (ei, see ei tolkne kogu aeg taga, vaid selle saab soovi korral alla lasta) – üks vanem Baieri sõsar vajas hangest välja tõmbamist. Veojõukontroll peale ning xDrive sai pidamise leidmise ja väljatõmbamisega väga kenasti hakkama.

Eesti mees on tantsulõvi!

Üleüldiselt on 640i GT oma sõidudünaamikalt veidi laisk, umbes nagu Eesti mees pärast tööpäeva lõppu – mugavalt tugitooli sätitud, meelisjook ees.

Kõik liigutused on kaalutletud ja absoluutse vajaduse vaatepunktist läbi mõeldud – no kui tõesti tarvis, siis teen, aga mitte üleliia entusiastlikult. No lihtsalt, et teaksite ja ei õiendaks…

Korralikuks lõbutsemiseks tuleb GT üles soojendada ja leida mõni eraldatud plats või laiem tee, kus sõiduki kerge ettearvamatus sind esimese lähedalasuva puu ümber ei mässi.

Lohutuseks – kui auto tunnetab, et kohe-kohe lähevad asjad hapuks (selleks piisab piruetist), tõmbavad turvavööd sõitja tugevalt istmesse ja panoraamkatuse kate sõidab sahinal peale, eeldatavasti klaasikildude sõitjateruumi sattumise vältimiseks.

See osa toimub paraku stoiliselt, isegi flegmaatiliselt, et enne katuse sulgumist jõuaksid kindlustusfirmale avalduse valmis kirjutada.