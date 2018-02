Erektsioonihäireid on võimalik igas eas nii ennetada kui leevendada. Paljud abi vajavad mehed saavad naasta normaalse seksuaalse tegevuse juurde, kui järgivad alltoodud kasulikke nippe, vahendab Men’s Health. 1. Anna endale aega Mehe vanemaks saades võib kuluda märksa rohkem aega, et erektsiooni saada. 18-20-aastased mehed saavad „lipu üles“ paari sekundiga, 30-ndates ja 40-ndates eluaastates võib kuluda minut või paar genitaalset stimuleerimist. Kui 60-aastane või vanem mees selle ajaga erektsiooni ei saa, ei tähenda see veel, et ta oleks impotentne. Läheb lihtsalt kauem aega.

2. Vaata oma ravimikapp üle

Retseptiravimid võivad olla kurja juur, mis puutub erektsioonihäiretesse. Allergiaravimid, diureetikumid, südameravimid, vererõhuravimid, rahustid – kui kahtlustad, et mõni neist takistab su seksuaalelu, siis pöördu arsti poole ja aruta võimalusi annuste muutmiseks või ravimi väljavahetamiseks. 3. Tõmba alkoholitarvitamist tagasi Alkohol on närvisüsteemi depressant. See pärsib reflekse ja loob erutusele vastupidise seisundi. Isegi kaks drinki võivad seksuaalset toimimist mõjutada. Ning aja jooksul võib liigne alkoholitarvitamine hormonaalse tasakaalu paigast lüüa. Maksakahjustused toovad kaasa liigse naissuguhormoonide eritumise mehe kehasse ja testosterooni toime kahaneb. 4. Ole teadlik sellest, mis on su veresoontele hea Peenis on vaskulaarne organ. Kõik artereid ummistavad asjad mõjutavad ühtlasi ka verevoolu peenisesse. Kõigil üle 38-aastastel meestel esineb teatud määral riistas olevate arterite kitsenemist. Niisiis vaata, mida sööd – väldi kõrget kolesteroolitaset. 5. Ära suitseta Nikotiin ahendab veresooni ja võib mittesuitsetajaga võrreldes seksuaalse erutumise võimet kuni neljandiku võrra vähendada. 6. Võta kaalus alla Ülekaalulistel meestel on tõenäolisemalt raskusi erektsiooni hoidmisega. Trenn alandab kaalu ja muudab ühtlasi meest enesekindlamaks – ja nii on ta endas kindlam ka konkreetse sündmuse puhul. 7. Seksi rohkem Regulaarne vahekorras olemine – vähemalt kord nädalas – näib mehi erektsioonihäirete eest kaitsvat. Nii näitas näiteks tuhande 55-75-aastase mehe seas läbi viidud uuring. 8. Lõõgastu Kui inimene on närviline või ärevuses, siis on tema keha närvisüsteem n-ö valmisoleku seisundis. Veri tõmmatakse lihastesse ja sel on peenisesse raskem pääseda. 9. Väldi stimulante Veelkord: keha peab normaalseks seksuaalseks toimimiseks olema teatavas lõõgastusseisundis, aga näiteks kofeiin tekitab silelihaste kokkutõmbeid ja takistab nii erektsiooni tekkimist. 10. Fokuseeri oma tähelepanu ümber Üks lõõgastumise viise on keskenduda koos partneriga läheduse sensuaalsematele aspektidele. Nautige eelmängu ja teineteist ilma erektsiooni pärast muretsemata. Nahk on keha suurim seksuaalne organ, mitte peenis. 11. Söö rohkem arbuusi